La "prova della mutanda" vince un Ig-Nobel

La decomposizione del tessuto di cotone è servita come indicatore dell'attività del suolo. Il principio è sorprendentemente semplice: più velocemente sparisce la mutanda, più vita c'è nel terreno. Batteri, funghi, lombrichi e molte altre creature si avventano infatti sul cotone, trasformandolo in un paradiso per gli organismi del suolo.

«Si trattava di rendere le persone consapevoli di quanto sia importante il suolo», ha spiegato Marcel van der Heijden dell'Università di Zurigo all'agenzia di stampa Keystone-SDA. In teoria, gli stessi risultati si sarebbero potuti ottenere anche con delle magliette di cotone, ma l'interesse del pubblico sarebbe probabilmente stato minore.