«L’integrazione parte dalla lingua»

Le attività didattiche sono state affidate a quattro insegnanti con formazione universitaria. Alcuni docenti stavano inoltre seguendo una formazione specifica nell'ambito FIDE, il sistema svizzero dedicato all'apprendimento, all'insegnamento e alla valutazione delle competenze linguistiche delle persone migranti.

«L’integrazione parte dalla lingua. Imparare l’italiano significa acquisire maggiore autonomia, accedere più facilmente ai servizi e al mondo del lavoro e partecipare pienamente alla vita della comunità», ci ha spiegato Marco Imperadore, presidente e direttore dell’Associazione Amélie. «Questi corsi non sono soltanto un’occasione di apprendimento, ma anche luoghi nei quali nascono relazioni, amicizie e concrete opportunità d’integrazione».