Rifiuti abbandonati, il Municipio: «Cestini verso la digitalizzazione»

Per mantenere pulita la città, l'Esecutivo spiega che la disponibilità di cestini e i servizi di pulizia vengono già valutati in base alle necessità e alle caratteristiche dei singoli luoghi. Inoltre, in occasione degli eventi di maggiore rilevanza vengono messe a disposizione benne compattatrici per evitare il sovraccarico dei cestini esistenti e dei sistemi interrati, agevolando al tempo stesso le operazioni di raccolta e svuotamento.

In aggiunta, con l'aumento dei flussi di persone a partire dalla primavera, così come in occasione degli eventi autunnali e invernali, vengono posizionati contenitori supplementari provvisori per i rifiuti solidi urbani e quelli riciclabili.