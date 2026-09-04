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Rifiuti abbandonati, il Municipio: «Cestini verso la digitalizzazione»

Il Municipio fa il punto sulle misure contro l'abbandono dei rifiuti e sugli strumenti adottati per migliorare la gestione dei cestini.
Rifiuti abbandonati, il Municipio: «Cestini verso la digitalizzazione»
TiPress
Fonte Città di Lugano
elaborata da Redazione
Rifiuti abbandonati, il Municipio: «Cestini verso la digitalizzazione»
Il Municipio fa il punto sulle misure contro l'abbandono dei rifiuti e sugli strumenti adottati per migliorare la gestione dei cestini.

LUGANO - «È in corso un progetto di digitalizzazione degli elementi di arredo urbano, compresi i contenitori per la raccolta dei rifiuti». È una delle risposte del Municipio di Lugano all'interrogazione "A favore del decoro della città", presentata da Luisella Fumasoli Petrini, Michele Codella e Dario Petrini alla luce dell'aumento dei rifiuti abbandonati segnalato in diverse zone del centro città. In sostanza l'interrogazione chiedeva la necessità di aumentare il numero dei cestini per i rifiuti.

Secondo il Municipio, la digitalizzazione permetterà di disporre di informazioni puntuali sulla localizzazione e sul numero dei contenitori presenti sul territorio, ma anche di «analizzare e ottimizzare i percorsi di raccolta, migliorando l'efficienza degli interventi di svuotamento e di sostituzione dei sacchi».

Per mantenere pulita la città, l'Esecutivo spiega che la disponibilità di cestini e i servizi di pulizia vengono già valutati in base alle necessità e alle caratteristiche dei singoli luoghi. Inoltre, in occasione degli eventi di maggiore rilevanza vengono messe a disposizione benne compattatrici per evitare il sovraccarico dei cestini esistenti e dei sistemi interrati, agevolando al tempo stesso le operazioni di raccolta e svuotamento.

In aggiunta, con l'aumento dei flussi di persone a partire dalla primavera, così come in occasione degli eventi autunnali e invernali, vengono posizionati contenitori supplementari provvisori per i rifiuti solidi urbani e quelli riciclabili.

La misura, precisa la Città, interessa sia il centro sia i quartieri limitrofi, mentre «ulteriori punti di raccolta vengono installati lungo le vie pedonali di collegamento tra le diverse aree interessate dalle manifestazioni».

La Città promuove infine diverse iniziative di sensibilizzazione in collaborazione con gli ambasciatori del Centro svizzero di competenza contro il littering (IGSU) e partecipa al Clean-up Day nazionale.


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