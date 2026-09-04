Nuovo sciopero, i TILO si fermano al confine
Tra lunedì 7 e martedì 8 settembre è previsto uno sciopero nazionale in Italia. Con ripercussioni sui collegamenti RE80, S10, S30, S40 e S50
Uno sciopero nazionale previsto in Italia tra lunedì 7 e martedì 8 settembre 2026 avrà ripercussioni sui collegamenti TILO. L'agitazione è in programma dalle ore 21.18 di lunedì alle ore 21.00 di martedì.
Durante questo periodo i servizi TILO RE80, S10, S30, S40 e S50 non circoleranno in Italia, mentre i collegamenti TILO in territorio svizzero non saranno coinvolti.
In caso di mancata effettuazione dei treni sulla linea S50, i collegamenti TILO da e per Malpensa Aeroporto saranno sostituiti da bus tra Stabio e Malpensa Aeroporto, senza fermate intermedie.
Restano in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle 06.00 alle 09.00 e dalle 18.00 alle 21.00. In questi intervalli circoleranno i collegamenti compresi nella lista dei "Servizi Minimi Garantiti", consultabile sul sito di Trenord.
Possibili ripercussioni sono previste fino alla conclusione dello sciopero. Ai viaggiatori viene quindi raccomandato di prestare attenzione agli annunci e alle indicazioni diffuse nelle stazioni e a bordo dei treni.