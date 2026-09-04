Lugano Marittima, record di presenze ma... a chi appartiene la Foce del Cassarate?

Il consiglieri comunali chiedono dunque al Municipio di chiarire diversi aspetti: la superficie effettivamente occupata dall’evento e quella liberamente accessibile, l’impatto delle limitazioni sull’accesso pubblico, la valutazione delle misure di controllo e la possibilità di alternative meno restrittive. Si solleva inoltre il tema della programmazione culturale, giudicata poco inclusiva verso realtà associative e indipendenti, e si chiede se siano mai state considerate procedure più aperte, come bandi pubblici o concorsi di idee.

Vengono richiesti dati su costi e ricavi dell’iniziativa e sull’impatto dei prezzi praticati sull’accessibilità per tutte le fasce della popolazione. Infine, si invita il Municipio ad avviare una discussione pubblica sul futuro della Foce e, più in generale, a ripensare la strategia per gli spazi pubblici sul lago, con l’obiettivo di aumentare le aree liberamente fruibili, soprattutto in un contesto di cambiamenti climatici e temperature in aumento.