Bally, a Caslano l’ennesimo taglio del personale

Nell’ambito della moratoria è stato avviato un processo di vendita dell’attività operativa, compreso lo stabilimento di Caslano, gli impianti, i contratti di lavoro e quelli di locazione. L’obiettivo dichiarato è consentire la ripresa della produzione e salvaguardare i posti di lavoro locali. Il marchio, invece, non rientrerebbe nell’operazione: due precedenti tentativi di acquisirlo sono infatti falliti.

Anche i conti raccontano le difficoltà del gruppo. Dopo un Ebitda positivo di 43,5 milioni nel 2023, nel 2024 il risultato è precipitato a -60,5 milioni. Nel 2025 la perdita si è ridotta a 27,7 milioni, mentre il flusso di cassa operativo, pur migliorato, è rimasto negativo per 16,45 milioni di franchi.