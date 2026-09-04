Frane, quando la pioggia dà il colpo finale

Ma è davvero così? È possibile prevedere con maggiore precisione questi smottamenti? E soprattutto, dobbiamo prepararci a vedere immagini come queste sempre più spesso?

Quanto incidono le precipitazioni?

Partiamo da un dato certo: flussi di detrito e scivolamenti di terreno sono fenomeni strettamente legati alle precipitazioni. Stabilire se stiano diventando più frequenti, però, non è semplice. I fattori in gioco sono infatti diversi: dalle caratteristiche del terreno alla pendenza, dalla presenza di acqua e in certi casi anche all'intervento umano.