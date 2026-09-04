Dal laboratorio al paziente: così il Ticino accelera la medicina del futuro

Fondamentale è anche il rapporto tra chi lavora in laboratorio e chi cura quotidianamente i pazienti. «Il collegamento è essenziale, perché soltanto così riusciamo a fare una ricerca utile e ad arrivare al paziente», sottolinea Guarda. Ed è proprio questo uno degli obiettivi della giornata: riunire ricerca di base, traslazionale, clinica, infermieristica e computazionale per favorire la nascita di nuovi progetti comuni.