Un giubileo da 32 stelle Michelin per celebrare il Ticino

L'alta gastronomia come “gancio” turistico

Con il passare degli anni, anche grazie alla televisione e ai social, le cose sono cambiate come confermano i dati citati via nota proprio da S. Pellegrino Sapori Ticino: i locali stellati sono passati da 84 nel 2010 a 145 nel 2025, mentre la guida GaultMillau recensisce oggi 880 ristoranti in Svizzera. Allo stesso tempo, «il cibo è diventato una motivazione sempre più importante per viaggiare e conoscere territori, culture e tradizioni».