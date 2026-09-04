Armi legalmente detenute: l'interrogazione dopo la tragedia di Aarau

Il presunto autore si è poi costituito alla polizia, ammettendo la propria responsabilità e dichiarando di soffrire da tempo di problemi di salute mentale. Tuttavia, la Procura ha precisato che non vi sono ancora informazioni certe sul suo stato psichico e sulle eventuali cure ricevute.

Durante la conferenza stampa di mercoledì, però, è emerso un dettaglio: le armi trovate nell’auto del sospettato - due pistole e un fucile d’assalto AK-74 - erano state acquistate legalmente circa vent’anni fa, con regolare autorizzazione delle autorità cantonali. Nonostante le successive modifiche e inasprimenti della legislazione federale sulle armi (LArm), fa notare il deputato Danilo Forini (insieme ai cofirmatari Simona Buri, Maurizio Canetta, Laura Riget e Joseph Savary) in un’interrogazione al Consiglio di Stato, non risulta che siano stati effettuati controlli periodici sull’idoneità del detentore, né che le autorità sanitarie fossero a conoscenza di eventuali segnali di disagio psichico tali da giustificare una revoca del permesso o un sequestro cautelare.