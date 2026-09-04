Passaggio di testimone e nuove idee per la Stranociada 2027
Il nuovo comitato rinnova metà dei membri e introduce attività per famiglie e bambini senza perdere il legame con la tradizione.
Il nuovo comitato rinnova metà dei membri e introduce attività per famiglie e bambini senza perdere il legame con la tradizione.
LOCARNO - Si è tenuta ieri, giovedì 3 settembre, l’assemblea generale dell’associazione Locarnaval, occasione per tracciare il bilancio della Stranociada 2026 e delineare le prospettive future dell’evento. Il comitato ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti: affluenza e bilancio finanziario sono stati in linea con le edizioni precedenti, grazie anche al sostegno di pubblico, volontari, sponsor e partner.
L’edizione 2026 ha visto alcune novità particolarmente apprezzate, come la partecipazione straordinaria al Bandi Gianée e l’apertura anticipata del carnevale il giovedì sera, entrambe accolte con entusiasmo dal pubblico. Successo anche per la tombola, che ha coinvolto partecipanti di tutte le età, rafforzando lo spirito di aggregazione. Il comitato ha annunciato l’intenzione di riproporre queste iniziative nel 2027, insieme a nuove attività dedicate ai bambini e alle famiglie.
L’assemblea ha segnato anche un importante passaggio di testimone all’interno del comitato: Antonio Cicero, Aleksandar Bauk, Flavio Sala e Maria Francia Soto hanno concluso il loro mandato, ricevendo il ringraziamento dell’associazione per l’impegno profuso. Al loro posto entrano Ivan Piria, Katia Cattaneo e Riccardo Cattaneo. La presidenza passa ad Alesa Martinoni, già responsabile della sicurezza e della logistica, scelta che garantisce continuità e rinnovamento.
Il nuovo comitato, rinnovato per metà, punta a mantenere saldo il legame con la tradizione e, al tempo stesso, a introdurre nuove idee. Tra le priorità per il 2027 ci sono il coinvolgimento dei volontari, lo sviluppo di proposte per i più piccoli il sabato pomeriggio e il consolidamento della serata del giovedì. L’obiettivo è offrire alla popolazione di Locarno un appuntamento sempre più ricco e partecipato.
«La Stranociada vive grazie alle persone che la costruiscono anno dopo anno. Il rinnovamento del comitato rappresenta un passaggio importante che ci permetterà di affrontare il futuro con nuove idee, senza perdere lo spirito che da sempre contraddistingue il nostro carnevale», ha dichiarato Alesa Martinoni, nuovo presidente dell’associazione.