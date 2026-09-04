Passaggio di testimone e nuove idee per la Stranociada 2027

L’assemblea ha segnato anche un importante passaggio di testimone all’interno del comitato: Antonio Cicero, Aleksandar Bauk, Flavio Sala e Maria Francia Soto hanno concluso il loro mandato, ricevendo il ringraziamento dell’associazione per l’impegno profuso. Al loro posto entrano Ivan Piria, Katia Cattaneo e Riccardo Cattaneo. La presidenza passa ad Alesa Martinoni, già responsabile della sicurezza e della logistica, scelta che garantisce continuità e rinnovamento.

Il nuovo comitato, rinnovato per metà, punta a mantenere saldo il legame con la tradizione e, al tempo stesso, a introdurre nuove idee. Tra le priorità per il 2027 ci sono il coinvolgimento dei volontari, lo sviluppo di proposte per i più piccoli il sabato pomeriggio e il consolidamento della serata del giovedì. L’obiettivo è offrire alla popolazione di Locarno un appuntamento sempre più ricco e partecipato.