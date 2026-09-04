Cena sotto le Stelle: via Nassa celebra la quarta edizione

«Quattro anni fa quest'idea sembrava ambiziosa, forse anche un po' folle: trasformare Via Nassa in un elegante banchetto a cielo aperto», ricorda il presidente Roberto Mazzantini, ringraziando Stauffacher per «la forza e la visione». «Questa quarta edizione ci ha dato la conferma più importante: la Cena sotto le Stelle è ormai diventata una tradizione di Via Nassa».



Sei chef per una grande tavola

Il cuore della serata è stato il percorso gastronomico firmato da sei chef. Domenico Fiore di GastroSnack Bernasconi ha aperto il menù con un amuse-bouche, seguito dalla ricciola di Arturo Fragnito di Meta e dai cavatelli in guazzetto di mare di Andrea Levratto del Ristorante Ariva.

