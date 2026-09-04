LUGANESE
Lavinone, il Cantone illustra i prossimi passi
Prevista una serata informativa per la popolazione, mercoledì 9 settembre, alle scuole elementari di Tesserete per fare il punto della situazione in seguito al franamento del maggio 2025
Ti-Press
Fonte red
Lavinone, il Cantone illustra i prossimi passi
Prevista una serata informativa per la popolazione, mercoledì 9 settembre, alle scuole elementari di Tesserete per fare il punto della situazione in seguito al franamento del maggio 2025
TESSERETE - Il Dipartimento del territorio ha organizzato una serata informativa per la popolazione per illustrare quelli che saranno i prossimi passi previsti in relazione al franamento in zona Lavinone, tra Corticiasca e Scareglia, avvenuto nel maggio del 2025.
L'incontro si terrà mercoledì 9 settembre ─ alle 18 ─ presso la Scuola elementare di Tesserete. Saranno presenti il sindaco di Capriasca Francesco Canonica, il consigliere di Stato Norman Gobbi, il municipale di Lugano (e capodicastero dello Sviluppo territoriale) Filippo Lombardi, il geologo della Sezione forestale Jean Frédéric Kauffmann e il capo dell'Ufficio dei manufatti Marco Frangi.
ALLEGATI
Serata informativa
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