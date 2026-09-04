Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia

Questo mega-boleto, ci racconta il diretto interessato, è stato però rinvenuto in Alta Leventina fra prati e boschi che conosce bene. È l'ultima “cattura” di una serie di sortite molto fortunate avvenute fra agosto e settembre.

«Dopo tanti anni sono tornato a cercare funghi nell’erica ormai sfiorita intorno a quel pino. Lo stesso che mi aveva insegnato il nonno. E all’improvviso, proprio come allora, la natura ha deciso di regalarmi questi gioielli», ha postato sui social.