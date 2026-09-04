A Locarno nasce YES

Il progetto punta a valorizzare uno degli edifici storici più rappresentativi di Piazza Grande, concepito negli anni Novanta dall’architetto Livio Vacchini, creando un luogo d’incontro tra storia e innovazione. Lo spazio è pensato per ospitare eventi, conferenze e momenti di scambio ed essere aperto al territorio e alla comunità. Per la Posta si tratta di un unicum nel suo genere a livello svizzero.