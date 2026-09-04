A Locarno nasce YES
Inaugurato il nuovo spazio eventi della Posta
LOCARNO - È stato inaugurato ieri sera lo Yellow Event Space (YES), il nuovo spazio eventi della Posta Svizzera situato nel palazzo della Posta di Locarno.
Il progetto punta a valorizzare uno degli edifici storici più rappresentativi di Piazza Grande, concepito negli anni Novanta dall’architetto Livio Vacchini, creando un luogo d’incontro tra storia e innovazione. Lo spazio è pensato per ospitare eventi, conferenze e momenti di scambio ed essere aperto al territorio e alla comunità. Per la Posta si tratta di un unicum nel suo genere a livello svizzero.
Nel corso della serata sono state ripercorse le principali tappe dell’evoluzione dello stabile, dalla realizzazione della nuova filiale postale nel 2023 alla successiva trasformazione delle superfici al pianterreno, oggi destinate a eventi e manifestazioni. L’inaugurazione è culminata in una tavola rotonda dedicata al rapporto tra forma e funzione degli edifici nel corso del tempo.
Alla cerimonia ufficiale hanno partecipato rappresentanti delle autorità comunali, architetti e partner del progetto, insieme a ospiti del mondo istituzionale, culturale ed economico.