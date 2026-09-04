La chiude nel bagagliaio poi la getta dal cavalcavia. Infine si uccide davanti alla polizia

Una pattuglia ha trovato il veicolo fermo su un cavalcavia. Vella ha aperto il bagagliaio e, dopo aver visto Lorena con il cellulare in mano, l’ha scaraventata giù dal ponte, da oltre 40 metri d’altezza. All’arrivo degli agenti, Vella ha pronunciato poche parole di giustificazione, «Mi ha tradito, mi ha trattato male, mi ha aggredito», prima di gettarsi nel vuoto. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi.

Le indagini hanno confermato l’assenza di precedenti o denunce. La Procura ha disposto l’autopsia e gli esami tossicologici sui corpi, mentre la polizia ha sequestrato le abitazioni e i cellulari delle vittime per chiarire i dettagli di una tragedia maturata nel silenzio.