Funicolare deragliata a Lisbona, le famiglie chiedono più trasparenza

«Chiediamo di essere trattati come persone, non come pezzi di carta», scrivono i familiari, secondo i quali per alcuni l'invito all'inaugurazione del memoriale dedicato alle vittime è stata l'unica comunicazione diretta ricevuta dal Comune di Lisbona.

Il silenzio del Primo cittadino

Il sindaco della capitale, Carlos Moedas, ha preso parte oggi alla cerimonia, senza rispondere alle domande dei giornalisti e limitandosi ad affermare: «Il Comune è sempre stato presente». Secondo fonti della Procura, le perizie tecniche non saranno tutte pronte prima di novembre e l'indagine dovrebbe concludersi entro la fine di marzo del prossimo anno.