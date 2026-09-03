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Alla deriva per 27 giorni, 80 morti su un barcone alle Canarie

Il viaggio disperato di 128 migranti si è concluso con il salvataggio di soli 44 superstiti al largo di Gran Canaria.
Alla deriva per 27 giorni, 80 morti su un barcone alle Canarie
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Fonte Ats Ans
di Redazione
Alla deriva per 27 giorni, 80 morti su un barcone alle Canarie
Il viaggio disperato di 128 migranti si è concluso con il salvataggio di soli 44 superstiti al largo di Gran Canaria.

MADRID - Ventisette giorni in mare, alla deriva nell'Atlantico, sferzati dalle onde di tre metri, divorati dalla fame e dalle sete in un viaggio che per decine di persone si è trasformato in una lunga agonia.

È una delle più gravi tragedie sulla rotta atlantica verso le Canarie quella che si è conclusa mercoledì notte con il salvataggio di 44 persone su un caicco soccorso a circa 120 chilometri a sud-est di Gran Canaria. Gli unici superstiti nel caicco partito il 7 agosto con 128 migranti dal Gambia. Mancano all'appello oltre ottanta persone fra dispersi e deceduti.

Quando i soccorritori della Guardamar Urania del Salvataggio Marittimo spagnolo hanno raggiunto il barcone, hanno trovato solo 44 migranti vivi, tutti uomini di origini subsahariane, e cinque morti. Ma il mare agitato, con vento a 20 nodi, non ha permesso di recuperare i corpi.

Tre sopravvissuti alla traversata, in gravi condizioni, sono stati trasportati in elicottero all'ospedale Doctor Negrin di Gran Canaria. Gli altri 41 superstiti sono stati portati in porto ad Arguineguin, dove sono sbarcati assistiti dai servizi di emergenza e dalla Croce Rossa. Sei migranti sono stati ricoverati per disidratazione e disorientamento.

E il bilancio dell'ultima strage, proprio mentre la Spagna è al centro della crisi migratoria esplosa a Ceuta, sarebbe molto più pesante. La Ong Caminando Fronteras, che monitora le vittime alla frontiera e le violazioni dei diritti umani sulle rotte migratorie fra l'Africa occidentale e l'Europa, ha riferito che "83 persone, tra cui 3 donne e una bebé, sono morte nel naufragio", come ha segnalato su X la fondatrice Helena Maleno.

La nuova tragedia testimonia che, se gli arrivi di migranti nell'arcipelago sono diminuiti, la rotta atlantica non è diventata meno pericolosa. Nei primi otto mesi dell'anno sono giunte alle Canarie 5.163 persone (12.126 nello stesso periodo 2025): il 57% in meno. E il confronto con gli anni prima rende ancora più evidente la dimensione del fenomeno: nel 2024 le Canarie avevano registrato un record di arrivi, quasi 47mila. Ma, anche quando i numeri calano, ogni traversata può trasformarsi in una strage.

Lo ha ricordato proprio da Arguineguin papa Leone XIV, che l'11 giugno, nella sua visita in Spagna, ha incontrato sul molo le realtà impegnate nell'accoglienza dei migranti. Il luogo scelto dal Papa è stato lo stesso porto diventato, pochi anni fa, in piena emergenza migratoria, l'emblema delle difficoltà dell'Europa nel governare i flussi e garantire la vita e la dignità di chi arriva.

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