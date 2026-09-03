Alla deriva per 27 giorni, 80 morti su un barcone alle Canarie

Quando i soccorritori della Guardamar Urania del Salvataggio Marittimo spagnolo hanno raggiunto il barcone, hanno trovato solo 44 migranti vivi, tutti uomini di origini subsahariane, e cinque morti. Ma il mare agitato, con vento a 20 nodi, non ha permesso di recuperare i corpi.

Tre sopravvissuti alla traversata, in gravi condizioni, sono stati trasportati in elicottero all'ospedale Doctor Negrin di Gran Canaria. Gli altri 41 superstiti sono stati portati in porto ad Arguineguin, dove sono sbarcati assistiti dai servizi di emergenza e dalla Croce Rossa. Sei migranti sono stati ricoverati per disidratazione e disorientamento.