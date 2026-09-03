Cerca e trova immobili
Segnalaci
GERMANIA

VW, ipotesi choc: addio a Seat entro il 2029

La strategia del gruppo tedesco punta a rafforzare Cupra e ridurre i costi, lasciando incerto il futuro dei lavoratori e degli stabilimenti coinvolti.
VW, ipotesi choc: addio a Seat entro il 2029
Imago
Fonte Ats Ans
di Redazione
VW, ipotesi choc: addio a Seat entro il 2029
La strategia del gruppo tedesco punta a rafforzare Cupra e ridurre i costi, lasciando incerto il futuro dei lavoratori e degli stabilimenti coinvolti.

BERLINO - Altra decisione clamorosa per Volkswagen. Secondo quanto riporta la rivista «Wirtschaftswoche» il consiglio di amministrazione del gruppo automobilistico di Wolfsburg - in mezzo alla più grande ristrutturazione della sua storia - intende ritirare dal mercato il marchio spagnolo di lunga tradizione Seat, la cui chiusura è prevista al più tardi per il 2029.

Escludendo Seat dalla visione strategica elaborata per il 2030, Vw intende risparmiare costi, semplificare i processi e concentrarsi così maggiormente sul marchio gemello Cupra, che ha ormai da tempo superato Seat in termini di vendite. Stando ai dati della Bild, nel primo semestre del 2026 sono state consegnate 170.100 Cupra, contro le 129.600 di Seat.

Un portavoce di Volkswagen, interpellato dal giornale tedesco, ha frenato dichiarando che non si commentano i documenti interni: «I documenti interni vengono discussi e approvati negli organi competenti. Non anticipiamo questo processo».

La possibile chiusura di Seat è però solo una parte della grande riorganizzazione in cantiere in casa Vw. Venerdì il Consiglio di sorveglianza discuterà anche del futuro di quattro stabilimenti Vw in Germania, nonché di un'ulteriore possibile riduzione di decine di migliaia di posti di lavoro in tutto il mondo.

Il Ceo di Vw Oliver Blume intende rendere più competitivo il più grande costruttore automobilistico d'Europa attraverso un incisivo programma di risparmio. La pressione proviene soprattutto dai produttori cinesi, dai problemi sul mercato cinese e dai dazi statunitensi nonché dal clima geopolitico ed economico sfavorevole.

L'attenzione è rivolta agli stabilimenti Vw di Zwickau, Emden, Hannover e allo stabilimento Audi di Neckarsulm, a rischio chiusura entro il 2034. I rappresentanti dei lavoratori, guidati dalla presidente del comitato aziendale Daniela Cavallo, e il Land della Bassa Sassonia protestano da tempo ripetendo di opporsi a possibili tagli.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
cupraseatvolkswagen
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro
LIVE
LUGANO
15 ore
155
331

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri
LIVE
ZURIGO
1 gior
5
25

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale
LIVE
CANTONE
2 gior

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa
LIVE
CANTONE
1 gior
127
220

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»
LIVE
CANTONE
2 gior

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto
LIVE
CANTONE
1 gior

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto

Zali non si muove: «Rimango al mio posto»
LIVE
CANTONE
1 gior
66
323

Zali non si muove: «Rimango al mio posto»

Rubati dati di targhe, nomi e indirizzi, coinvolto anche il Ticino
LIVE
CANTONE
12 ore
53
136

Rubati dati di targhe, nomi e indirizzi, coinvolto anche il Ticino

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta
LIVE
CANTONE
2 gior

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta

Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
20

Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno

Svizzera muore in Turchia dopo un lifting
LIVE
VAUD
1 gior
59

Svizzera muore in Turchia dopo un lifting

«Ha agito da solo sparando 40 colpi»
LIVE
ARGOVIA
1 gior

«Ha agito da solo sparando 40 colpi»

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente
LIVE
TENERO-CONTRA
2 gior
15
14

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente

«Se la sono cavata con poco o niente. Ma io non li perdono»
LIVE
CANTONE
1 gior
19

«Se la sono cavata con poco o niente. Ma io non li perdono»

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz
LIVE
MORCOTE
2 gior
11

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz

Su due ruote è una strada horror
LIVE
CANTONE
2 gior
14
45

Su due ruote è una strada horror

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»
LIVE
SVIZZERA/NEPAL
2 gior
41

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»

17enni aggredite, la politica chiede conseguenze concrete
LIVE
LUGANO
11 ore
83
139

17enni aggredite, la politica chiede conseguenze concrete

«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi
LIVE
CANTONE
3 gior

«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi

«Anche tu hai due figlie, avresti potuto fare di più»: una leggenda del tennis attacca Federer
LIVE
TENNIS
8 ore
30
91

«Anche tu hai due figlie, avresti potuto fare di più»: una leggenda del tennis attacca Federer

«Mi toccavano natiche e inguine, io molestato»
LIVE
CICLISMO
1 gior
12
42

«Mi toccavano natiche e inguine, io molestato»

Rubano uno zaino dall'auto in sosta alla stazione di servizio, intercettati dagli agenti
LIVE
CANTONE
14 ore
19
92

Rubano uno zaino dall'auto in sosta alla stazione di servizio, intercettati dagli agenti

El Niño si intensifica... e non ci mollerà fino a febbraio
LIVE
MONDO
12 ore
8
49

El Niño si intensifica... e non ci mollerà fino a febbraio

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)
LIVE
NORVEGIA
2 gior

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)

L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga
LIVE
CANTONE
1 gior
2
47

L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»
LIVE
CANTONE
3 gior

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»

«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere
LIVE
SVIZZERA
1 gior
49
70

«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere

Grosso spavento per dei turisti svizzeri: durante il safari il fuoristrada precipita nel fiume
LIVE
TANZANIA
1 gior
5
27

Grosso spavento per dei turisti svizzeri: durante il safari il fuoristrada precipita nel fiume

Una siringa sul muretto accende la preoccupazione
LIVE
LUGANO
1 gior
25
70

Una siringa sul muretto accende la preoccupazione

Boteli-Congo, errore gravissimo della Svizzera
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING...ARNO
1 gior
31

Boteli-Congo, errore gravissimo della Svizzera

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»
LIVE
CANTONE
2 gior
21
89

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»
LIVE
ARGOVIA
3 gior
2
20

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
5

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»

«Io che voglio ridare valore alla montagna»
LIVE
VALLEMAGGIA
1 gior
5
46

«Io che voglio ridare valore alla montagna»

Hormuz, 40 navi cariche di petrolio scortate dagli USA
LIVE
MEDIO ORIENTE
11 ore
4
30

Hormuz, 40 navi cariche di petrolio scortate dagli USA

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea
LIVE
LUGANO
3 gior
358

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea

Altra partita, altri timori
LIVE
LUGANO
2 gior
54
78

Altra partita, altri timori

«Il nostro tranquillo quartiere è terrorizzato da un folle vegano»
LIVE
VAUD
22 ore
14
103

«Il nostro tranquillo quartiere è terrorizzato da un folle vegano»

Caso Zali, «l'indipendenza delle indagini deve essere riconoscibile da tutti»
LIVE
CANTONE
1 gior
21
66

Caso Zali, «l'indipendenza delle indagini deve essere riconoscibile da tutti»

La palla finisce nel lago, lui va a recuperarla e muore
LIVE
BERNA
1 gior

La palla finisce nel lago, lui va a recuperarla e muore

Passeggiano nel bosco e trovano una donna impiccata
LIVE
VAUD
7 ore

Passeggiano nel bosco e trovano una donna impiccata

La speranza di Fiamma: «Il farmaco rallenta la malattia»
LIVE
LAVERTEZZO
6 ore
1
86

La speranza di Fiamma: «Il farmaco rallenta la malattia»

«Escalation» anche per Zelensky: «Finiti i giorni sicuri nei cieli russi»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
2 gior
53
184

«Escalation» anche per Zelensky: «Finiti i giorni sicuri nei cieli russi»

Non buttate le vostre biciclette
LIVE
BELLINZONA
1 gior
17

Non buttate le vostre biciclette

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola
LIVE
CANTONE
2 gior
5
64

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola

Dopo il velo, ora si discute di topless a lezione di nuoto
LIVE
ZURIGO
15 ore
26
96

Dopo il velo, ora si discute di topless a lezione di nuoto

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole
LIVE
STATI UNITI
2 gior
1
10

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole

Entrate non dichiarate, la Lega dei Ticinesi: «Ora la procedura è completa»
LIVE
CANTONE
1 gior
32
66

Entrate non dichiarate, la Lega dei Ticinesi: «Ora la procedura è completa»

Batte Wawrinka e denuncia le minacce di morte
LIVE
TENNIS
1 gior
2
8

Batte Wawrinka e denuncia le minacce di morte

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Wolkswagen taglierà 50 mila posti: quattro stabilimenti a rischio
LIVE
GERMANIA
8 min

Wolkswagen taglierà 50 mila posti: quattro stabilimenti a rischio

Putin: «Kiev fa terrorismo, da Merz passi bruschi ma goffi»
LIVE
RUSSIA
1 ora
1

Putin: «Kiev fa terrorismo, da Merz passi bruschi ma goffi»

Radicali liberi alleati contro il cancro: lo studio che apre nuove strade
LIVE
REGNO UNITO
1 ora
2

Radicali liberi alleati contro il cancro: lo studio che apre nuove strade

The Donald sulla moneta da 1 dollaro: il «Trump coin» va a ruba
LIVE
STATI UNITI
2 ore
2
15

The Donald sulla moneta da 1 dollaro: il «Trump coin» va a ruba

Alla deriva per 27 giorni, 80 morti su un barcone alle Canarie
LIVE
SPAGNA
3 ore

Alla deriva per 27 giorni, 80 morti su un barcone alle Canarie

Funicolare deragliata a Lisbona, le famiglie chiedono più trasparenza
LIVE
PORTOGALLO
4 ore
3

Funicolare deragliata a Lisbona, le famiglie chiedono più trasparenza

Uomo armato di kalashnikov arrestato in stazione a Bruxelles
LIVE
BELGIO
6 ore
4
12

Uomo armato di kalashnikov arrestato in stazione a Bruxelles

Tragedia nel lago di Como: muore annegato un altro turista
LIVE
ITALIA
8 ore
6

Tragedia nel lago di Como: muore annegato un altro turista

Domani Giorgia scavalcherà Silvio
LIVE
ITALIA
9 ore
41
56

Domani Giorgia scavalcherà Silvio

Furto di rame lungo la linea ferroviaria nel Comasco
LIVE
ITALIA
9 ore
2
28

Furto di rame lungo la linea ferroviaria nel Comasco