VW, ipotesi choc: addio a Seat entro il 2029

Escludendo Seat dalla visione strategica elaborata per il 2030, Vw intende risparmiare costi, semplificare i processi e concentrarsi così maggiormente sul marchio gemello Cupra, che ha ormai da tempo superato Seat in termini di vendite. Stando ai dati della Bild, nel primo semestre del 2026 sono state consegnate 170.100 Cupra, contro le 129.600 di Seat.