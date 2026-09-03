Putin: «Kiev fa terrorismo, da Merz passi bruschi ma goffi»

Il ministero della Difesa di Mosca ha detto che nei bombardamenti sono stati colpiti tra l'altro un centro logistico nella regione di Kiev, una nave nel Mar Nero che trasportava «armamenti e munizioni» e un'altra con a bordo «equipaggiamento militare».

Ma anche gli ucraini hanno messo a segno un colpo importante. La Marina militare ha riferito che nel porto di Sochi una nave di supporto multiuso battente bandiera russa è stata colpita da un drone. Secondo quanto riportato dai media ucraini, nella zona dell'imbarcazione si sono registrate una forte esplosione e del fumo.