Cerca e trova immobili
Segnalaci
RUSSIA

Putin: «Kiev fa terrorismo, da Merz passi bruschi ma goffi»

Il Cremlino mantiene aperti i canali segreti con Kiev ma accusa l’Ucraina di terrorismo e critica Berlino per le sue risposte giudicate inefficaci.
Putin: «Kiev fa terrorismo, da Merz passi bruschi ma goffi»
Afp
Fonte Alberto Zanconato, Ansa
di Redazione
Putin: «Kiev fa terrorismo, da Merz passi bruschi ma goffi»
Il Cremlino mantiene aperti i canali segreti con Kiev ma accusa l’Ucraina di terrorismo e critica Berlino per le sue risposte giudicate inefficaci.

MOSCA - Mosca e Kiev mantengono contatti a livello di servizi segreti, e «c'è una possibilità» di arrivare a una pace negoziata, ma la minaccia di Volodymyr Zelensky allo spazio aereo russo «complica» le chance di arrivare a trattative.

È quanto afferma Vladimir Putin, nel giorno in cui la Russia risponde, con la chiusura del Goethe Institut, anche alle azioni di Berlino seguite alle accuse a Mosca di avere organizzato un attentato all'aeroporto di Lipsia. E convoca l'ambasciatrice norvegese a Mosca, Heidi Olufsen, in seguito al sequestro della nave da ricerca russa Professor Molchanov alle isole Svalbard su richiesta della compagnia energetica statale ucraina Naftogaz, per il sequestro illegale di beni durante l'annessione della Crimea nel 2014.

Il cancelliere Friedrich Merz sta facendo passi «bruschi» per «guadagnare punti» presso il suo elettorato, ma «lo fa in maniera estremamente goffa», ha detto il portavoce di Putin, Dmitry Peskov.

Questa goffaggine, secondo Peskov, è dimostrata dal fatto che il governo di Berlino non ha fatto nulla contro Kiev in risposta al sabotaggio, nel 2022, del gasdotto Nord Stream, un episodio per il quale la magistratura tedesca sta indagando e ha fatto arrestare due cittadini ucraini.

«Tutti coloro che negli ultimi anni hanno fatto esplodere qualcosa di tedesco erano ucraini», ha affermato il portavoce del Cremlino, per poi chiedersi: «Hanno forse chiuso anche un solo consolato ucraino sul territorio tedesco? No, non l'hanno fatto». Il presidente Zelensky ha invece affermato che «l'Ucraina non ha mai preso ufficialmente parte ad alcuna operazione legata al sabotaggio del Nord Stream».

Ma per il presidente Putin è un «atto di terrorismo di Stato» anche la minaccia pronunciata nei giorni scorsi da Zelensky di rendere «totalmente insicuro» lo spazio aereo russo per i voli civili con gli attacchi di droni. Un'affermazione che «complica le possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali», ha aggiunto il capo del Cremlino, che parlava al Forum economico orientale a Vladivostok.

«Coloro che tacciono, che non prestano attenzione a questo, diventano complici del terrorismo internazionale», ha aggiunto Putin, precisando di riferirsi «in primo luogo agli alleati occidentali dell'Ucraina».

Allo stesso tempo, il leader russo ha reso noto che tra la Russia e l'Ucraina «i contatti esistono e continuano come di consueto, principalmente attraverso i servizi segreti». «Siamo grati a tutti coloro che stanno cercando di contribuire alla risoluzione di questo problema. C'è una possibilità? A mio parere, sì, c'è», ha affermato il capo dello Stato russo. Secondo il quale proseguono anche i contatti con gli Usa, e la Russia è «favorevole al pieno ripristino delle relazioni» con Washington.

Proprio mentre Putin faceva queste dichiarazioni di apparente apertura, tuttavia, Zelensky, affermava che per l'ottava notte consecutiva le forze russe avevano martellato l'Ucraina, con bombardamenti su ben 13 regioni. «I russi hanno trovato una nuova via d'escalation e non intendono rallentare», ha denunciato il leader ucraino.

Il ministero della Difesa di Mosca ha detto che nei bombardamenti sono stati colpiti tra l'altro un centro logistico nella regione di Kiev, una nave nel Mar Nero che trasportava «armamenti e munizioni» e un'altra con a bordo «equipaggiamento militare».

Ma anche gli ucraini hanno messo a segno un colpo importante. La Marina militare ha riferito che nel porto di Sochi una nave di supporto multiuso battente bandiera russa è stata colpita da un drone. Secondo quanto riportato dai media ucraini, nella zona dell'imbarcazione si sono registrate una forte esplosione e del fumo.

A Engels invece, città nel sud-ovest della Russia dove è situata una base dei bombardieri strategici, è stato ferito a colpi d'arma da fuoco un ufficiale, in quello che potrebbe essere l'ennesimo attentato contro militari russi rivendicati o addebitati ai servizi segreti ucraini.

Secondo fonti non ufficiali un motociclista ha sparato almeno due colpi contro il militare. Canali Telegram filorussi hanno riferito che la vittima potrebbe essere Nikolai Varpakhovich, comandante della 22esima Divisione bombardieri pesanti dell'aviazione a lungo raggio. Secondo il sito Meduza, gli ucraini accusano Varpakhovich di avere ordinato un attacco missilistico contro un ospedale pediatrico a Kiev, avvenuto nel 2024, in cui rimasero uccise due persone.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
putinrussiaucraina
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro
LIVE
LUGANO
15 ore
155
331

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri
LIVE
ZURIGO
1 gior
5
25

La prova della mutanda: così 2mila slip aiutano a studiare i suoli svizzeri

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale
LIVE
CANTONE
2 gior

Procedimento penale contro Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa
LIVE
CANTONE
1 gior
127
220

Zali "svuotato", il Territorio passa a De Rosa

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»
LIVE
CANTONE
2 gior

L'avvocato della 52enne morta nel lago: «Credo sia tutto dentro a un unico calderone»

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto
LIVE
CANTONE
1 gior

L'uscita dal Palazzo di Governo, e la partenza in moto

Zali non si muove: «Rimango al mio posto»
LIVE
CANTONE
1 gior
66
323

Zali non si muove: «Rimango al mio posto»

Rubati dati di targhe, nomi e indirizzi, coinvolto anche il Ticino
LIVE
CANTONE
12 ore
53
136

Rubati dati di targhe, nomi e indirizzi, coinvolto anche il Ticino

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta
LIVE
CANTONE
2 gior

Anche il Governo chiede a Zali di lasciare subito. Lui (per ora) resta

Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
20

Franco: scende ancora rispetto all'euro, ai minimi da un anno

Svizzera muore in Turchia dopo un lifting
LIVE
VAUD
1 gior
59

Svizzera muore in Turchia dopo un lifting

«Ha agito da solo sparando 40 colpi»
LIVE
ARGOVIA
1 gior

«Ha agito da solo sparando 40 colpi»

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente
LIVE
TENERO-CONTRA
2 gior
15
14

Urta lo spartitraffico sull'A13: ferito seriamente il conducente

«Se la sono cavata con poco o niente. Ma io non li perdono»
LIVE
CANTONE
1 gior
19

«Se la sono cavata con poco o niente. Ma io non li perdono»

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz
LIVE
MORCOTE
2 gior
11

Ecco cosa ne sarà della mega villa di Morcote di Pierin Vincenz

Su due ruote è una strada horror
LIVE
CANTONE
2 gior
14
45

Su due ruote è una strada horror

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»
LIVE
SVIZZERA/NEPAL
2 gior
41

«Davanti e dietro di me solo cadaveri. Sono viva per miracolo»

17enni aggredite, la politica chiede conseguenze concrete
LIVE
LUGANO
11 ore
83
139

17enni aggredite, la politica chiede conseguenze concrete

«Anche tu hai due figlie, avresti potuto fare di più»: una leggenda del tennis attacca Federer
LIVE
TENNIS
8 ore
30
91

«Anche tu hai due figlie, avresti potuto fare di più»: una leggenda del tennis attacca Federer

«Mi toccavano natiche e inguine, io molestato»
LIVE
CICLISMO
1 gior
12
42

«Mi toccavano natiche e inguine, io molestato»

«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi
LIVE
CANTONE
3 gior

«Incidente di persona», fra Castione e Biasca: treni cancellati e disagi

Rubano uno zaino dall'auto in sosta alla stazione di servizio, intercettati dagli agenti
LIVE
CANTONE
14 ore
19
92

Rubano uno zaino dall'auto in sosta alla stazione di servizio, intercettati dagli agenti

El Niño si intensifica... e non ci mollerà fino a febbraio
LIVE
MONDO
12 ore
8
49

El Niño si intensifica... e non ci mollerà fino a febbraio

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)
LIVE
NORVEGIA
2 gior

Re Haakon presta giuramento (ma senza la sua regina)

L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga
LIVE
CANTONE
1 gior
2
47

L'impresa in Giappone di un ticinese che è diventata un manga

«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere
LIVE
SVIZZERA
1 gior
49
70

«Proposte assurde»: le FFS indispongono con i consigli sui posti a sedere

Grosso spavento per dei turisti svizzeri: durante il safari il fuoristrada precipita nel fiume
LIVE
TANZANIA
1 gior
5
27

Grosso spavento per dei turisti svizzeri: durante il safari il fuoristrada precipita nel fiume

Una siringa sul muretto accende la preoccupazione
LIVE
LUGANO
1 gior
25
70

Una siringa sul muretto accende la preoccupazione

Boteli-Congo, errore gravissimo della Svizzera
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING...ARNO
1 gior
31

Boteli-Congo, errore gravissimo della Svizzera

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»
LIVE
CANTONE
2 gior
21
89

Denunciata la Lega per mancata dichiarazione delle entrate. Piccaluga: «Abbiamo dichiarato tutto a luglio»

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
5

«Le ho detto di abbassarsi, ma ormai era troppo tardi»

Hormuz, 40 navi cariche di petrolio scortate dagli USA
LIVE
MEDIO ORIENTE
11 ore
4
30

Hormuz, 40 navi cariche di petrolio scortate dagli USA

«Io che voglio ridare valore alla montagna»
LIVE
VALLEMAGGIA
1 gior
5
46

«Io che voglio ridare valore alla montagna»

La speranza di Fiamma: «Il farmaco rallenta la malattia»
LIVE
LAVERTEZZO
6 ore
1
86

La speranza di Fiamma: «Il farmaco rallenta la malattia»

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»
LIVE
CANTONE
3 gior

«Ho sempre avuto l'impressione che non mi si volesse credere»

Altra partita, altri timori
LIVE
LUGANO
2 gior
54
78

Altra partita, altri timori

«Il nostro tranquillo quartiere è terrorizzato da un folle vegano»
LIVE
VAUD
22 ore
14
103

«Il nostro tranquillo quartiere è terrorizzato da un folle vegano»

Caso Zali, «l'indipendenza delle indagini deve essere riconoscibile da tutti»
LIVE
CANTONE
1 gior
21
66

Caso Zali, «l'indipendenza delle indagini deve essere riconoscibile da tutti»

La palla finisce nel lago, lui va a recuperarla e muore
LIVE
BERNA
1 gior

La palla finisce nel lago, lui va a recuperarla e muore

Passeggiano nel bosco e trovano una donna impiccata
LIVE
VAUD
7 ore

Passeggiano nel bosco e trovano una donna impiccata

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»
LIVE
ARGOVIA
3 gior
2
20

«Se avessi potuto, avrei preso io quel proiettile al suo posto»

«Escalation» anche per Zelensky: «Finiti i giorni sicuri nei cieli russi»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
2 gior
53
184

«Escalation» anche per Zelensky: «Finiti i giorni sicuri nei cieli russi»

«Pubblicare gli audio è stata una scelta difficile. Ho corso dei rischi, ma non me ne pento»
LIVE
LUGANO
2 ore
27
49

«Pubblicare gli audio è stata una scelta difficile. Ho corso dei rischi, ma non me ne pento»

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea
LIVE
LUGANO
3 gior
358

Lugano tappezzata di volantini contro la moschea

Non buttate le vostre biciclette
LIVE
BELLINZONA
1 gior
17

Non buttate le vostre biciclette

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola
LIVE
CANTONE
2 gior
5
64

L'estate non ha ancora detto la sua ultima parola

Dopo il velo, ora si discute di topless a lezione di nuoto
LIVE
ZURIGO
15 ore
26
96

Dopo il velo, ora si discute di topless a lezione di nuoto

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole
LIVE
STATI UNITI
2 gior
1
10

Omicidio del rapper Tupac Shakur: c'è finalmente un colpevole

«È stato completamente spazzato via»
LIVE
CANTONE / NEPAL
15 ore
2
18

«È stato completamente spazzato via»

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Volkswagen taglierà 50 mila posti: quattro stabilimenti a rischio
LIVE
GERMANIA
9 min

Volkswagen taglierà 50 mila posti: quattro stabilimenti a rischio

VW, ipotesi choc: addio a Seat entro il 2029
LIVE
GERMANIA
48 min

VW, ipotesi choc: addio a Seat entro il 2029

Radicali liberi alleati contro il cancro: lo studio che apre nuove strade
LIVE
REGNO UNITO
1 ora
2

Radicali liberi alleati contro il cancro: lo studio che apre nuove strade

The Donald sulla moneta da 1 dollaro: il «Trump coin» va a ruba
LIVE
STATI UNITI
2 ore
2
15

The Donald sulla moneta da 1 dollaro: il «Trump coin» va a ruba

Alla deriva per 27 giorni, 80 morti su un barcone alle Canarie
LIVE
SPAGNA
3 ore

Alla deriva per 27 giorni, 80 morti su un barcone alle Canarie

Funicolare deragliata a Lisbona, le famiglie chiedono più trasparenza
LIVE
PORTOGALLO
4 ore
3

Funicolare deragliata a Lisbona, le famiglie chiedono più trasparenza

Uomo armato di kalashnikov arrestato in stazione a Bruxelles
LIVE
BELGIO
6 ore
4
12

Uomo armato di kalashnikov arrestato in stazione a Bruxelles

Tragedia nel lago di Como: muore annegato un altro turista
LIVE
ITALIA
8 ore
6

Tragedia nel lago di Como: muore annegato un altro turista

Domani Giorgia scavalcherà Silvio
LIVE
ITALIA
9 ore
41
56

Domani Giorgia scavalcherà Silvio

Furto di rame lungo la linea ferroviaria nel Comasco
LIVE
ITALIA
9 ore
2
28

Furto di rame lungo la linea ferroviaria nel Comasco