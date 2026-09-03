Radicali liberi alleati contro il cancro: lo studio che apre nuove strade

«Tendiamo a considerare le specie reattive dell'ossigeno puramente come sottoprodotti dannosi del metabolismo. Ma stiamo comprendendo sempre più che hanno importanti funzioni all'interno delle cellule, e i linfociti T ne hanno bisogno per attivarsi», ha commentato Xan Wesolowski, uno degli autori dello studio.

Il team, in particolare, in esperimenti su topi di laboratorio ha scoperto che i tumori bloccano l'attivazione dei linfociti T con il rilascio di una proteina antiossidante (Perossiredossina 1 o Prdx1). Questa proteina neutralizza le specie reattive dell'ossigeno lasciando i linfociti T senza innesco.