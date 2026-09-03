The Donald sulla moneta da 1 dollaro: il «Trump coin» va a ruba

L'iniziativa, tuttavia, è in linea con due tratti distintivi del secondo mandato di Trump alla Casa Bianca: l'entusiasmo del tycoon nel mettere il proprio nome e il proprio volto su cose e istituzioni e l'approccio disinvolto alla reinterpretazione di leggi consolidate. Bessent, poi, ha sostenuto che, dato che in occasione dei 150 anni della fondazione degli Usa il volto dell'allora presidente Calvin Coolidge apparve su una moneta commemorativa da mezzo dollaro, quella dedicata a Trump è da considerarsi «accettabile». Nel 1926, tuttavia, il volto di Coolidge era accanto a quello del primo presidente George Washington, i cui profili erano parzialmente sovrapposti.

Gli Stati Uniti hanno una lunga tradizione che prevede di non raffigurare persone viventi sulla valuta nazionale. Alla fine del XVIII secolo, quando la Us Mint, la Zecca americana responsabile della produzione e distribuzione della moneta, propose di inserire l'immagine di Washington. Ma il primo presidente rifiutò, sostenendo che avrebbe ricordato troppo l'usanza delle monarchie europee di raffigurare i loro sovrani sulle monete. In seguito, nel 1866, il Congresso approvò un emendamento contro la presenza di «ritratti o effigi» di persone viventi legate alla valuta statunitense.