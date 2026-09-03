Volkswagen taglierà 50 mila posti: quattro stabilimenti a rischio

Secondo Benner e Cavallo, è stata esclusa l'esternalizzazione del marchio principale Volkswagen Pkw e della componente VW. Sarebbe stato così respinto con successo anche l'attacco alle strutture di cogestione. «Nessuno stabilimento è stato abbandonato e, contrariamente a quanto riportato da diversi media, non è stata decisa alcuna chiusura di stabilimenti», sottolineano Benner e Cavallo. «Piuttosto, ora devono essere elaborate soluzioni concrete per tutte le sedi - e vediamo ancora espressamente la direzione come responsabile di questo compito.»