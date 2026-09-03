Volkswagen taglierà 50 mila posti: quattro stabilimenti a rischio
La casa automobilistica attua un piano di risparmi per rimanere competitiva, mentre sindacati chiedono soluzioni per i lavoratori coinvolti.
WOLFSBURG - Volkswagen ha deciso un ampio pacchetto di misure di risparmio che prevede la soppressione di decine di migliaia di posti di lavoro. Anche quattro stabilimenti sono a rischio.
Accordo a sorpresa a Wolfsburg: il consiglio di sorveglianza di Volkswagen ha approvato all'unanimità il pacchetto di risparmi proposto dalla direzione del gruppo. Il costruttore automobilistico intende, tra le altre misure, eliminare altri 50'000 posti di lavoro nei prossimi anni. Secondo quanto comunicato dall'azienda a Wolfsburg, questa riduzione del personale a livello mondiale è necessaria per raggiungere gli obiettivi del programma di trasformazione.
Nel gruppo Volkswagen sono inoltre a rischio quattro stabilimenti. Per le sedi di Emden, Zwickau, Hannover e Neckarsulm non può essere garantita una nuova assegnazione competitiva, scaglionata tra il 2031 e il 2034, ha dichiarato VW.
Per questi stabilimenti verranno «parallelamente e in modo complementare esaminate possibilità di utilizzo alternative». Per gli stabilimenti europei, entro la fine di giugno 2027 dovrà inoltre essere sviluppato un piano in linea con l'obiettivo di una struttura produttiva sostenibile e competitiva.
«Il piano per il futuro crea le condizioni per rendere il Gruppo Volkswagen e i suoi marchi più efficienti, competitivi e orientati al futuro», si legge nel comunicato. «L'attuazione del piano per il futuro è, secondo il parere della direzione e del consiglio di sorveglianza, assolutamente necessaria per mantenere la competitività del Gruppo Volkswagen e garantirla in modo sostenibile per il futuro.» Dopo intense e costruttive consultazioni, il consiglio di sorveglianza ha «approvato all'unanimità il piano per il futuro 2030 della Volkswagen Group».
Evitata l'escalation
In una prima reazione, IG Metall e il consiglio di fabbrica del gruppo hanno sottolineato che l'accordo ha permesso di evitare un'escalation. Ora, sostengono, spetta alla direzione fare la propria parte. «La linea di confronto e la comunicazione della direzione nelle scorse settimane non sono state produttive», si legge in una dichiarazione congiunta della presidente di IG Metall Christiane Benner e della presidente del consiglio di fabbrica Daniela Cavallo.
Secondo Benner e Cavallo, è stata esclusa l'esternalizzazione del marchio principale Volkswagen Pkw e della componente VW. Sarebbe stato così respinto con successo anche l'attacco alle strutture di cogestione. «Nessuno stabilimento è stato abbandonato e, contrariamente a quanto riportato da diversi media, non è stata decisa alcuna chiusura di stabilimenti», sottolineano Benner e Cavallo. «Piuttosto, ora devono essere elaborate soluzioni concrete per tutte le sedi - e vediamo ancora espressamente la direzione come responsabile di questo compito.»
Due mesi fa, i piani di risparmio e per il futuro elaborati dalla direzione erano stati discussi per la prima volta dal consiglio di sorveglianza, senza però ottenere il via libera a causa dell'opposizione dei lavoratori e del Land.