Due operai salvati dopo 9 giorni bloccati in un tunnel
I due lavoratori, estratti vivi dopo nove giorni intrappolati, sono ora in condizioni stabili a Kathmandu.
I due lavoratori, estratti vivi dopo nove giorni intrappolati, sono ora in condizioni stabili a Kathmandu.
NEPAL - Nove giorni dopo la devastante piena improvvisa nell'Himalaya, i soccorritori in Nepal hanno estratto vivi due operai da un tunnel di una centrale idroelettrica. Si tratta di un trentenne e di un quarantacinquenne, ha comunicato l'esercito. Anche il gestore dell'impianto Trishuli 3A ha confermato il salvataggio. Entrambi gli uomini sono stati trasportati in aereo a Kathmandu. Secondo le prime impressioni, le loro condizioni sono stabili.
La piena improvvisa proveniente dalla zona dei ghiacciai nell'Himalaya aveva devastato numerosi impianti idroelettrici, alcuni dei quali erano ancora in costruzione. Centinaia di operai risultano ancora dispersi e si presume che si trovino nei sistemi di tunnel degli impianti. Secondo le informazioni attuali, nella catastrofe hanno perso la vita più di 1.300 persone in Nepal e Tibet, mentre il numero dei dispersi si conta a migliaia.