Due operai salvati dopo 9 giorni bloccati in un tunnel

NEPAL - Nove giorni dopo la devastante piena improvvisa nell'Himalaya, i soccorritori in Nepal hanno estratto vivi due operai da un tunnel di una centrale idroelettrica. Si tratta di un trentenne e di un quarantacinquenne, ha comunicato l'esercito. Anche il gestore dell'impianto Trishuli 3A ha confermato il salvataggio. Entrambi gli uomini sono stati trasportati in aereo a Kathmandu. Secondo le prime impressioni, le loro condizioni sono stabili.