La nuova caserma dei pompieri di San Bernardino
Inaugurata questo venerdì 4 settembre comprende nuovi spazi per i pompieri, mezzi e silo per lo stoccaggio del sale.
Inaugurata questo venerdì 4 settembre comprende nuovi spazi per i pompieri, mezzi e silo per lo stoccaggio del sale.
MESOCCO (GR) - L'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha inaugurato oggi la nuova caserma dei pompieri di San Bernardino, elemento centrale della Fase 1 del progetto di rinnovo del Centro di Manutenzione San Bernardino Sud.
I lavori, avviati nel 2023 e conclusi nella struttura grezza nell'ottobre 2025, sono costati 13 milioni di franchi e hanno permesso di realizzare «opere fondamentali per garantire maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità energetica», commenta via nota l'Ufficio federale delle strade (USTRA) che parla di «un investimento strategico per la sicurezza, l’efficienza e la resilienza dell’intera regione».
Il nuovo stabile - denominato Edificio G - «offre ambienti moderni, razionali e flessibili, con aree per il personale di picchetto, un’autorimessa funzionale con accesso diretto al piazzale e una grande pensilina che consente esercitazioni anche in condizioni meteorologiche avverse».
La Fase 1 comprende anche un Silo Sale (composto da 2 sili da 400 m3) e una nuova stazione di rifornimento, per carburanti, sale e salamoia.
«La riorganizzazione degli spazi ha permesso di migliorare la logistica invernale, ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare la zona di accesso al Centro di Manutenzione», aggiunge USTRA.
Per quanto riguarda il riscaldamento, questo è affidato a 32 sonde geotermiche e 2 pompe di calore acqua-acqua. Il tutto è integrato con pannelli solari termici.
I lavori continueranno ora nella Fase 2, che si protrarrà fino al 2027.