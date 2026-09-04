La nuova caserma dei pompieri di San Bernardino

I lavori, avviati nel 2023 e conclusi nella struttura grezza nell'ottobre 2025, sono costati 13 milioni di franchi e hanno permesso di realizzare «opere fondamentali per garantire maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità energetica», commenta via nota l'Ufficio federale delle strade (USTRA) che parla di «un investimento strategico per la sicurezza, l’efficienza e la resilienza dell’intera regione».