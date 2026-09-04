Sparatoria di Aarau, parla la mamma della vittima: «Non volevo venisse in Svizzera»

«Amava la techno, la rilassava»

Maria, racconta, «era estremamente matura per la sua età, ma aveva anche qualcosa di giocoso e infantile». Amava Hello Kitty e Stitch. Da bambina era tranquilla e affettuosa e sapeva giocare da sola per ore. «All'asilo cantava inni religiosi perché li aveva imparati da un'altra bambina molto devota. Conosceva tutte le parole». Da adulta, invece, aveva scoperto la musica techno, che «la rilassava». «Quanto è assurdo tutto questo?», dice la madre.