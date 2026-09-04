Patriot, falliscono le trattative con la Germania: nuovi ritardi

Secondo Loher, Berlino avrebbe scelto di procedere con la consegna il più rapidamente possibile. «Vogliono reintegrare al più presto i sistemi che hanno fornito all'Ucraina, in modo che la Germania sia protetta», ha spiegato.

Il ritardo avrà ripercussioni anche sui costi. Secondo quanto riferito dalla SRF, Loher stima gli oneri aggiuntivi in una forbice compresa tra 1,7 e 4,3 miliardi di franchi. La consegna dei sistemi alla Svizzera non è prevista prima dei primi anni Trenta.