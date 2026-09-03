Lo psicologo forense: «Atto di follia omicida? Questo è un caso insolito»

La polizia presume un atto di follia omicida. Perché poi consegnarsi spontaneamente?

«Le ragioni possono essere diverse. Potrebbe trattarsi di autentico rimorso. Ma la consegna spontanea può anche essere una scelta tattica, ad esempio perché il presunto responsabile riteneva che sarebbe stato comunque catturato. È anche possibile che fin dall’inizio non avesse intenzione di restare anonimo. Qualsiasi altra valutazione sarebbe al momento puramente speculativa».

Un gesto pianificato per anni o una decisione improvvisa: cosa è più probabile?

«Secondo le informazioni attualmente fornite dalla polizia, la questione resta aperta. Alcuni pianificano un atto per anni, altri decidono soltanto poco prima. Ora si indagherà certamente sull’eventuale esistenza di preparativi concreti, su quanto tempo l’imputato abbia avuto con sé le armi e se, prima dell’atto, si fosse interessato al luogo del reato o a contenuti simili, oppure se avesse qualche legame con quel luogo. Questi elementi saranno decisivi per rispondere alla domanda».