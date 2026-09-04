Zurigo, il nubifragio ha cancellato 150 voli

ZURIGO - Il violento nubifragio che si è abbattuto venerdì sull'aeroporto di Zurigo ha costretto lo scalo a cancellare 150 voli, 75 in arrivo e 75 in partenza: lo ha indicato un portavoce all'agenzia Awp. Non è noto quanti siano i passeggeri coinvolti, perché solo le compagnie dispongono di tali dati.