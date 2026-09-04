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Zurigo, il nubifragio ha cancellato 150 voli
La grandinata ha inoltre distrutto la vetrata di un edificio dell'aeroporto. Una stima complessiva dei danni non è ancora disponibile
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Fonte ats
Zurigo, il nubifragio ha cancellato 150 voli
La grandinata ha inoltre distrutto la vetrata di un edificio dell'aeroporto. Una stima complessiva dei danni non è ancora disponibile
ZURIGO - Il violento nubifragio che si è abbattuto venerdì sull'aeroporto di Zurigo ha costretto lo scalo a cancellare 150 voli, 75 in arrivo e 75 in partenza: lo ha indicato un portavoce all'agenzia Awp. Non è noto quanti siano i passeggeri coinvolti, perché solo le compagnie dispongono di tali dati.
Oltre a causare disagi al traffico aereo, il maltempo ha provocato anche danni alle infrastrutture. La grandinata ha distrutto la vetrata di un edificio e a causa del vento si sono verificati altri danni: quantificarne l'entità non è comunque ancora possibile, fa sapere l'addetto stampa.
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