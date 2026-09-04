Assolti gli imputati nel processo sulla frana di Bondo

Il Cantone dei Grigioni e l'Ufficio foreste e pericoli naturali (UFP) hanno preso atto del proscioglimento dei propri collaboratori. «Dopo un lungo procedimento, siamo sollevati del fatto che sia ora stata pronunciata una sentenza di prima istanza e che gli imputati siano stati prosciolti», ha dichiarato Urban Maissen, capo dell'Ufficio foreste e pericoli naturali.