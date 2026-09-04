SVIZZERA
Colpito dalla cesta di una mongolfiera, muore 86enne
È accaduto a Salen-Reutenen, nel Canton Turgovia, un 86enne è stato colpito dalla cesta di una mongolfiera. È morto sul posto a causa delle ferite riportate.
Polizia Cantonale Turgovia
Fonte Polizia Cantonale Turgovia
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Colpito dalla cesta di una mongolfiera, muore 86enne
È accaduto a Salen-Reutenen, nel Canton Turgovia, un 86enne è stato colpito dalla cesta di una mongolfiera. È morto sul posto a causa delle ferite riportate.
Colpito dalla cesta di una mongolfiera, muore 86enne
È accaduto a Salen-Reutenen, nel Canton Turgovia, un 86enne è stato colpito dalla cesta di una mongolfiera. È morto sul posto a causa delle ferite riportate.
TURGOVIA - Una passeggiata si è trasformata in tragedia. Giovedì sera, intorno alle 17.45, in un prato nella zona di Oberi Speck, uno spettatore è stato colpito dalla cesta di una mongolfiera durante la fase di decollo. L'uomo, un cittadino tedesco di 86 anni, è morto sul posto a causa delle ferite riportate.
Resta ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Il Servizio di polizia scientifica della Polizia cantonale di Turgovia ha raccolto le tracce sul posto, mentre per fare luce sulle cause sono stati coinvolti anche gli specialisti del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).
Il Ministero pubblico di Kreuzlingen ha aperto un procedimento penale, che sarà portato avanti dal Ministero pubblico della Confederazione.
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