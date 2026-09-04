Interdiscount ha un nuovo responsabile

Hilt è entrato nel Gruppo Coop 18 anni fa come trainee nella Vendita e negli Acquisti di Interdiscount, assumendo successivamente diverse funzioni specialistiche e dirigenziali. È stato anche membro della Direzione della Divisione di Interdiscount e Microspot.ch.

Dopo aver lasciato il Gruppo Coop nel 2018, Hilt ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità, per poi tornare quest'anno come capo progetto omnichannel. In questa funzione si è occupato dello sviluppo di progetti trasversali legati al commercio e alla vendita.