Interdiscount ha un nuovo responsabile
Si tratta Constantin Hilt, già in azienda come capo progetto ominchannel. Il suo predecessore, Pierre Wanger lascia il Gruppo Coop dopo 25 anni.
BASILEA - Cambio alla guida di Interdiscount. Coop ha deciso di ridefinire la direzione operativa del formato specializzato: Constantin Hilt, attualmente capo progetto omnichannel, assumerà la responsabilità di Interdiscount dal 5 settembre 2026.
L'attuale responsabile Pierre Wenger lascerà invece il Gruppo Coop di comune accordo alla fine di settembre, dopo oltre 25 anni trascorsi nell'azienda, di cui 16 alla guida di Interdiscount.
Hilt è entrato nel Gruppo Coop 18 anni fa come trainee nella Vendita e negli Acquisti di Interdiscount, assumendo successivamente diverse funzioni specialistiche e dirigenziali. È stato anche membro della Direzione della Divisione di Interdiscount e Microspot.ch.
Dopo aver lasciato il Gruppo Coop nel 2018, Hilt ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità, per poi tornare quest'anno come capo progetto omnichannel. In questa funzione si è occupato dello sviluppo di progetti trasversali legati al commercio e alla vendita.
Con il nuovo incarico sarà chiamato a contribuire allo sviluppo delle attività nel settore degli elettrodomestici e dell'elettronica di consumo.
Pierre Wenger accompagnerà il passaggio di consegne fino alla sua uscita dal Gruppo Coop, prevista per la fine di settembre 2026. Durante i suoi 16 anni alla guida di Interdiscount ha accompagnato l'azienda attraverso i cambiamenti che hanno interessato il commercio elettronico, portando avanti la trasformazione digitale e l'orientamento omnichannel.
Sotto la sua direzione è stata inoltre integrata Microspot.ch ed è stata sviluppata un'attività online redditizia. Negli ultimi tre anni, secondo quanto riferisce Coop, Interdiscount ha acquisito costantemente quote di mercato e migliorato ulteriormente la propria redditività. Investimenti nella logistica, nella tecnologia e nell'organizzazione hanno inoltre posto le basi per il futuro sviluppo dell'azienda.
Fino al congedo Wenger seguirà il cambio della direzione insieme a Hilt, con l'obiettivo di garantire continuità al personale, alla clientela e ai partner commerciali. «Coop ringrazia di cuore Pierre Wenger per lo straordinario impegno, la lealtà dimostrata e la proficua gestione di Interdiscount e gli augura ogni bene e tanto successo per il futuro», afferma Hintermann.