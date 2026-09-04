Armeria rapinata a Sion, condannati due giovani reclutati su Snapchat

SION - Non solo garage di lusso dove rubare auto di grossa cilindrata, ma anche armerie e gioiellerie da assaltare. Si tratta delle bande reclutate nelle periferie francesi e spinte oltreconfine per commettere reati in Svizzera. Un fenomeno di cui avevamo già riferito e che aveva toccato persino il Ticino. Intanto, sul fronte delle rapine alle armerie, giovedì a Sion si è tenuto il primo processo legato alla recente serie di colpi in Vallese. Due giovani, un belga originario della periferia di Bruxelles e un congolese domiciliato in Francia, sono stati condannati a 24 mesi di prigione con sospensione parziale.