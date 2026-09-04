Latte e patate più cari, la canicola prosciuga anche i portafogli

Il settore frutticolo non è stato risparmiato. L'associazione di categoria Fruit-Union Suisse segnala un raccolto di ciliegie inferiore del 15% rispetto alle previsioni e problemi analoghi per prugne e lamponi, le cui piante hanno sofferto particolarmente il caldo e la siccità. «Per gli ortaggi che crescono in questo momento e che verranno raccolti in autunno per essere immagazzinati bisogna aspettarsi calibri più piccoli e quantità inferiori», anticipa Markus Waber, vicedirettore dell'Unione svizzera dei produttori di verdura (USPV).