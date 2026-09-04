Caso Bally, l'OCST incalza il Governo: «Non basta un no comment»

Secondo l'organizzazione sindacale, il Governo ha evitato di entrare nel merito degli aspetti più importanti della vicenda: «Dove poteva fornire elementi concreti ha richiamato i vincoli del segreto d'ufficio e del segreto fiscale; dove gli veniva chiesto se intendeva tutelare attivamente gli interessi pubblici si è limitato a rinviare alle proprie competenze e alle procedure previste». Insomma, l'OCST sostiene che «la risposta del Governo rimane generica».