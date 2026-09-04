Scomparsa dopo una nuotata, le ricerche proseguono
La prossima settimana è previsto l'arrivo in Ticino degli specialisti subacquei del Canton Ginevra che già nel 2022 furono provvidenziali per il recupero del corpo di un anziano annegato nel Verbano
La prossima settimana è previsto l'arrivo in Ticino degli specialisti subacquei del Canton Ginevra che già nel 2022 furono provvidenziali per il recupero del corpo di un anziano annegato nel Verbano
BRUSINO ARSIZIO - Proseguono le ricerche da parte della Polizia Lacuale della donna scomparsa nelle acque del Ceresio, di fronte a Brusino, sabato scorso. Lo rende noto Rescue Media.
Erano da poco passate le 17 del 29 agosto quando, lo ricordiamo, la sventurata ─ una 36enne svizzera che si trovava in compagnia di un 40enne cittadino tedesco, entrambi residenti nel canton Zurigo ─ è scomparsa sotto il pelo dell'acqua mentre faceva una nuotata.
Negli scorsi giorni gli agenti hanno scandagliato le acque tra Morcote e Brusino, in attesa dell'intervento degli specialisti subacquei della Polizia Cantonale di Ginevra, che dovrebbe arrivare in Ticino la settimana prossima. Le acque nel punto dove la 36enne è scomparsa sono profonde circa 80 metri e la ricerca mediante sub risulta essere molto difficoltosa.
La collaborazione con la polizia di Ginevra non è nuova in Ticino: già nel corso del 2022 lo speciale apparato di ricerca aveva permesso di trovare il corpo di un anziano annegato nel Verbano e localizzato, dopo una settimana di ricerche, a oltre 100 metri di profondità.
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