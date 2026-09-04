Scomparsa dopo una nuotata, le ricerche proseguono

Negli scorsi giorni gli agenti hanno scandagliato le acque tra Morcote e Brusino, in attesa dell'intervento degli specialisti subacquei della Polizia Cantonale di Ginevra, che dovrebbe arrivare in Ticino la settimana prossima. Le acque nel punto dove la 36enne è scomparsa sono profonde circa 80 metri e la ricerca mediante sub risulta essere molto difficoltosa.

La collaborazione con la polizia di Ginevra non è nuova in Ticino: già nel corso del 2022 lo speciale apparato di ricerca aveva permesso di trovare il corpo di un anziano annegato nel Verbano e localizzato, dopo una settimana di ricerche, a oltre 100 metri di profondità.