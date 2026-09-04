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BRUSINO ARSIZIO

Scomparsa dopo una nuotata, le ricerche proseguono

La prossima settimana è previsto l'arrivo in Ticino degli specialisti subacquei del Canton Ginevra che già nel 2022 furono provvidenziali per il recupero del corpo di un anziano annegato nel Verbano
Scomparsa dopo una nuotata, le ricerche proseguono
Scomparsa dopo una nuotata, le ricerche proseguono
Rescue Media
di Cronaca Ticino
Scomparsa dopo una nuotata, le ricerche proseguono
La prossima settimana è previsto l'arrivo in Ticino degli specialisti subacquei del Canton Ginevra che già nel 2022 furono provvidenziali per il recupero del corpo di un anziano annegato nel Verbano

BRUSINO ARSIZIO - Proseguono le ricerche da parte della Polizia Lacuale della donna scomparsa nelle acque del Ceresio, di fronte a Brusino, sabato scorso. Lo rende noto Rescue Media.

BRUSINO ARSIZIO
Donna scompare nel Ceresio durante una nuotata: ricerche finora senza esito

Erano da poco passate le 17 del 29 agosto quando, lo ricordiamo, la sventurata ─ una 36enne svizzera che si trovava in compagnia di un 40enne cittadino tedesco, entrambi residenti nel canton Zurigo ─ è scomparsa sotto il pelo dell'acqua mentre faceva una nuotata.

Negli scorsi giorni gli agenti hanno scandagliato le acque tra Morcote e Brusino, in attesa dell'intervento degli specialisti subacquei della Polizia Cantonale di Ginevra, che dovrebbe arrivare in Ticino la settimana prossima. Le acque nel punto dove la 36enne è scomparsa sono profonde circa 80 metri e la ricerca mediante sub risulta essere molto difficoltosa.

La collaborazione con la polizia di Ginevra non è nuova in Ticino: già nel corso del 2022 lo speciale apparato di ricerca aveva permesso di trovare il corpo di un anziano annegato nel Verbano e localizzato, dopo una settimana di ricerche, a oltre 100 metri di profondità.

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