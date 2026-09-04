CANTONE
Vacanze finite, radar sempre al lavoro
Tutti i controlli di velocità previsti sulle strade del Cantone dal 7 al 13 settembre.
TiPress
Fonte Polizia cantonale
Vacanze finite, radar sempre al lavoro
Tutti i controlli di velocità previsti sulle strade del Cantone dal 7 al 13 settembre.
Come ogni venerdì, la Polizia cantonale ha diffuso il comunicato sui controlli mobili e semi-stazionari della velocità che saranno effettuati in Ticino da lunedì 07.09.2026 a domenica 13.09.2026.
Controlli della velocità mobili
Distretto di Bellinzona
Polizie comunali
- Arbedo
- Bellinzona
- Castione
- Giubiasco
- Monte Carasso
Distretto di Leventina
Polizie comunali
- Lavorgo
Distretto di Locarno
Polizie comunali
- Verscio
Distretto di Lugano
Polizie comunali
- Breganzona
- Cadro
- Cassarate
- Melide
- Origlio
- Porza
- Pregassona
- Sonvico
- Sorengo
- Vezia
- Viganello
Distretto di Mendrisio
Polizia cantonale
- Balerna
- Capolago
- Novazzano
Polizie comunali
- Chiasso
- Ligornetto
- Morbio Inferiore
Distretto di Riviera
Polizie comunali
- Biasca
Distretto di Vallemaggia
- Polizie comunali
- Cevio
- Gordevio
Controlli della velocità semi-stazionari
- Claro
- Stabio
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO