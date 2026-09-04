SVITTO
Ubriaco, senza patente... a 140 km/h dove limite è 40
Il 18enne aveva rubato l'auto del padre. E alla fine si è schiantato contro un guard-rail
Polizia cantonale Zurigo
Fonte Ats
Ubriaco, senza patente... a 140 km/h dove limite è 40
Il 18enne aveva rubato l'auto del padre. E alla fine si è schiantato contro un guard-rail
PFÄFFIKON - Un 18enne svizzero dovrà rispondere in particolare di reato di guida spericolata davanti alla giustizia dopo che la notte scorsa, in stato di ebrezza e senza patente, si è messo al volante dell'auto sottratta al padre e ha imboccato l'uscita dell'autostrada A3 nei pressi di Pfäffikon (SZ) sfrecciando a 140 km/h dove il limite è di 40 km/h per poi schiantarsi contro il guard-rail.
Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale zurighese incaricata di sorvegliare quella zona vicina al suo territorio.
Dopo l'incidente il giovane è fuggito a piedi ma è stato intercettato da una pattuglia della polizia svittese che lo ha condotto in commissariato e ha sequestrato il veicolo.
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