Si ribalta con l'auto, soccorsi per una 77enne
L'anziana è stata estratta dall'abitacolo e trasportata in ospedale in elicottero.
GILLARENS - Un'automobilista di 77 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto oggi (venerdì 4 settembre), verso le 11.45, sulla Route d’Oron a Gillarens. La donna è stata soccorsa e trasportata in elicottero in ospedale.
Secondo quanto comunicato, la 77enne stava percorrendo la Route d’Oron da Oron-la-Ville in direzione di Promasens quando, per cause ancora da chiarire, il veicolo è uscito di strada sulla destra, si è schiantato contro un terrapieno e si è ribaltato, terminando la corsa capovolto.
Sul posto sono intervenuti i pompieri del battaglione Sud, che hanno messo in sicurezza il veicolo e consentito ai soccorritori di prestare assistenza alla conducente. Dopo le prime cure, la donna ferita è stata trasportata in elicottero in ospedale.
Il veicolo è stato successivamente rimosso dal servizio di soccorso stradale. Durante le operazioni, il traffico sulla Route d’Oron è stato regolato a senso unico alternato per circa due ore.
È stata avviata un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le cause dell’uscita di strada.