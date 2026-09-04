«Ubriachi fradici» accatastano oggetti sui binari e arriva il treno

Poco prima delle 21.30, un Interregio in viaggio da Lucerna a Costanza centrò gli ostacoli a circa 110 km/h. La locomotiva si sollevò leggermente dai binari e scattò la frenata d'emergenza. Nessuno rimase ferito, ma circa cento passeggeri dovettero essere evacuati e il traffico ferroviario restò interrotto per quattro ore. Il conto dei danni? 141.369 franchi e 15 centesimi.

Non era la prima volta

La notte precedente, due minorenni, l'adulto e un altro uomo, allora 18enne, avevano piazzato sui binari una motocicletta del peso di 97 chilogrammi. Un treno passeggeri l'aveva investita a 110 km/h, rendendo necessaria l'evacuazione del convoglio e provocando la chiusura del binario per diverse ore.