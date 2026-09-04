Manifestazione anti-G7, il dispositivo di contenimento era lecito

Secondo il DIN, tale dispositivo è stato approntato in un contesto di gravi violazioni dell'ordine pubblico. Dopo che la prima parte della manifestazione si era svolta pacificamente, alle 18.21, la situazione non era più sotto controllo: le violenze e i danneggiamenti si moltiplicavano, viene rilevato. Il responsabile dell'intervento ha quindi deciso di sciogliere la manifestazione.

Stando alla cronologia annunciata dal dipartimento, alle 19.21 la polizia ha iniziato a predisporre il "dispositivo di contenimento temporaneo" al fine di limitare la dispersione degli individui violenti, effettuare i necessari controlli d'identità, fermare le persone sospettate di aver commesso reati e raccogliere elementi di prova utili alle indagini. Dei vandali si erano infiltrati nella manifestazione.