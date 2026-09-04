Processo Junge Tat, i difensori chiedono assoluzioni

Al centro del processo ci sono due azioni risalenti al 2022. Nel giugno di quell'anno, durante la messa cattolica al Pride, un gruppo di persone aveva cercato di disturbare la celebrazione, con lo scopo di collocare nell'edificio una grande croce di legno con la scritta «NOPRIDEMONTH». La procura ha qualificato il gesto, tra l'altro, come violazione della libertà di credo e di culto e come discriminazione e incitamento all'odio. Una ricostruzione contestata dai difensori, secondo i quali l'azione non sarebbe punibile.

Il secondo episodio riguarda una lettura «Queer Story Time» per bambini alla Tanzhaus di Zurigo nell'ottobre 2022. Anche in questo caso la difesa ha contestato la punibilità dell'azione e degli slogan utilizzati, sostenendo, tra l'altro, che l'identità di genere non rientrerebbe nell'orientamento sessuale tutelato dalla norma antidiscriminazione. Lo striscione con la frase «Famiglia invece di ideologia gender», secondo i legali, non costituirebbe quindi un reato.