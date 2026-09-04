Allerta listeria nei prodotti Carnadis Sàrl: richiamo immediato

Carnadis Sàrl ha già provveduto a ritirare dalla vendita i prodotti potenzialmente contaminati e ha avviato un richiamo ufficiale. I prodotti interessati includono carni fresche (anche sottovuoto), preparazioni come tartare, hamburger, spiedini, carni marinate, salsicce, insaccati, prodotti di pollame e altri alimenti che potrebbero essere stati manipolati, trasformati, sezionati o immagazzinati nei locali coinvolti.

Tutti i numeri di articolo e di lotto sono potenzialmente coinvolti, così come tutte le date di scadenza dei prodotti commercializzati tra il 28 agosto e il 2 settembre 2026. I prodotti sono stati venduti presso Locindus SA, Avenue de Sévelin 13, 1004 Lausanne.