Allerta listeria nei prodotti Carnadis Sàrl: richiamo immediato
Il richiamo coinvolge numerosi prodotti a base di carne distribuiti a Losanna tra il 28 agosto e il 2 settembre 2026.
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha lanciato un avvertimento ai consumatori dopo che il batterio Listeria monocytogenes è stato rilevato nell’ambiente di produzione dell’azienda Carnadis Sàrl.
Per precauzione, l’USAV raccomanda di non consumare nessuno dei prodotti imballati o trasformati dall’azienda, in particolare carni fresche, preparati a base di carne, insaccati e prodotti di pollame.
Carnadis Sàrl ha già provveduto a ritirare dalla vendita i prodotti potenzialmente contaminati e ha avviato un richiamo ufficiale. I prodotti interessati includono carni fresche (anche sottovuoto), preparazioni come tartare, hamburger, spiedini, carni marinate, salsicce, insaccati, prodotti di pollame e altri alimenti che potrebbero essere stati manipolati, trasformati, sezionati o immagazzinati nei locali coinvolti.
Tutti i numeri di articolo e di lotto sono potenzialmente coinvolti, così come tutte le date di scadenza dei prodotti commercializzati tra il 28 agosto e il 2 settembre 2026. I prodotti sono stati venduti presso Locindus SA, Avenue de Sévelin 13, 1004 Lausanne.
L’infezione da Listeria monocytogenes può avere un decorso lieve o asintomatico nelle persone sane, ma può causare sintomi gravi, talvolta letali, in neonati, bambini piccoli, anziani, donne in gravidanza e persone immunodepresse. In gravidanza, la listeriosi può provocare aborto spontaneo, setticemia o meningite nel neonato.
L’USAV invita i consumatori a non consumare i prodotti interessati e a consultare il sito dell’amministrazione federale per ulteriori informazioni sui batteri e sulla sicurezza alimentare.