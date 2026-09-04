Il terremoto di Volkswagen avrà un impatto economico sulla Svizzera?

Walter Bamert, analista della Banca cantonale di Zurigo (ZKB), è ancora più netto e non esita a definire la situazione un «tempesta in un bicchier d'acqua». «La chiusura di stabilimenti non significa automaticamente meno veicoli: Volkswagen vuole chiudere impianti per saturare meglio gli altri». Per i fornitori, ha aggiunto, «i volumi prodotti sono più decisivi del numero di stabilimenti o dei dipendenti». E se i volumi di VW dovessero calare, altri costruttori potrebbero compensare.