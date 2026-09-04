Sfreccia a 251 km/h sull'A12: fermato un 23enne

La corsa è finita diversi chilometri più avanti, all'altezza di Vaulruz, dove il conducente è stato intercettato. Il 23enne è stato posto in arresto provvisorio per essere ascoltato e gli è stato notificato un divieto di guida.

Informato dei fatti, il procuratore ha disposto il versamento di un deposito a titolo di multa. Sequestrato anche il veicolo, appartenente a una società di noleggio, che sarà restituito all'azienda al termine della procedura.