Sfreccia a 251 km/h sull'A12: fermato un 23enne
Il giovane, domiciliato negli Stati Uniti, è stato fermato e arrestato dalla polizia cantonale di Friborgo.
FRIBURGO - A 251 km/h in autostrada, più del doppio del limite consentito. È la folle corsa di un automobilista di 23 anni, domiciliato negli Stati Uniti, pizzicato mercoledì mattina sull'A12 a Bösingen, nel Canton Friborgo. A darne notizia è la Polizia cantonale friborghese.
Il controllo è scattato verso le 4:55, mentre il giovane sfrecciava da Berna in direzione di Châtel-St-Denis. In quel tratto il limite è di 120 km/h: il suo tachimetro, invece, ha toccato ben 131 km/h oltre la velocità consentita.
La corsa è finita diversi chilometri più avanti, all'altezza di Vaulruz, dove il conducente è stato intercettato. Il 23enne è stato posto in arresto provvisorio per essere ascoltato e gli è stato notificato un divieto di guida.
Informato dei fatti, il procuratore ha disposto il versamento di un deposito a titolo di multa. Sequestrato anche il veicolo, appartenente a una società di noleggio, che sarà restituito all'azienda al termine della procedura.
Il caso rientra nelle disposizioni di Via Sicura relative ai reati di pirateria stradale. Il 23enne sarà denunciato al Ministero pubblico.