Soldati svizzeri morti: i Giovani UDC scioccano con un video di guerra

Nils Fiechter: «Sono i nostri giovani che rischieranno di morire per gli errori della politica»

Con un video auto prodotto, i Giovani UDC intervengono nella campagna di voto: «Vogliamo scuotere i giovani», afferma il presidente Nils Fiechter. E aggiunge: «Con un sì alla neutralità svizzera garantiamo la nostra pace che dura da secoli».

Non è stata utilizzata nessuna intelligenza artificiale nel cortometraggio, sottolinea Fiechter: «Tutti gli effetti speciali sono fatti a mano, tutti gli attori e le comparse sono reali, molti di loro membri dei Giovani UDC». Il film sarebbe stato girato nel Mittelland e nell’Oberland bernese.