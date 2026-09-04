Soldati svizzeri morti: i Giovani UDC scioccano con un video di guerra
I Giovani Udc svizzeri promuovono il sì all'iniziativa sulla neutralità con un film bellico autoprodotto mostrando una Svizzera in guerra. «Diffondono quella disinformazione di cui Putin beneficia», afferma Marianne Binder (il Centro).
I Giovani Udc svizzeri promuovono il sì all'iniziativa sulla neutralità con un film bellico autoprodotto mostrando una Svizzera in guerra. «Diffondono quella disinformazione di cui Putin beneficia», afferma Marianne Binder (il Centro).
INIZIATIVA SULLA NEUTRALITÀ - Una sirena ulula, mentre sopra la città di Berna si alza un fungo atomico. «La Svizzera è in guerra», dice il finto giornalista del finto telegiornale. Attacchi aerei avrebbero colpito diverse città, membri dell’esercito sarebbero stati richiamati a difendere il Paese. Stacco.
Un soldato si congeda dalla madre e poco dopo muore per un colpo al collo. Il video termina al cimitero e con il logo dei Giovani UDC: «Affinché non si arrivi mai a questo», si legge prima che vengano mostrate la raccomandazione di voto per il sì e la colomba della pace in riferimento all’iniziativa sulla neutralità.
Nils Fiechter: «Sono i nostri giovani che rischieranno di morire per gli errori della politica»
Con un video auto prodotto, i Giovani UDC intervengono nella campagna di voto: «Vogliamo scuotere i giovani», afferma il presidente Nils Fiechter. E aggiunge: «Con un sì alla neutralità svizzera garantiamo la nostra pace che dura da secoli».
Non è stata utilizzata nessuna intelligenza artificiale nel cortometraggio, sottolinea Fiechter: «Tutti gli effetti speciali sono fatti a mano, tutti gli attori e le comparse sono reali, molti di loro membri dei Giovani UDC». Il film sarebbe stato girato nel Mittelland e nell’Oberland bernese.
Con il film, Fiechter vuole provocare: «Il nostro video sciocca. Fa riflettere. Mostra la cruda realtà di una guerra che non vorremmo mai». I politici che si «immischiano in affari altrui» faranno in modo che la Svizzera venga trascinata in guerre straniere: «Ma non saranno loro a dover rischiare la vita in caso di guerra, saranno i nostri giovani, che dovranno partire e morire per gli errori della politica».
Binder (Il Centro): «Disinformazione di cui Putin beneficia»
«Questo video è davvero insuperabile per mancanza di senso storico e distorsione dei fatti», afferma Marianne Binder, consigliera agli Stati e vicepresidente del Centro. «Proprio coloro che mettono in guardia dalla guerra vogliono, con l’iniziativa sulla neutralità, limitare il margine d’azione della Svizzera in materia di sicurezza e così mettere a rischio la nostra sicurezza», aggiunge.
Nel dettato della narrazione propagandistica russa, secondo cui la Svizzera diventerebbe una “parte in guerra” a causa della sua cooperazione internazionale, i Giovani UDC diffonderebbero dunque «esattamente quella disinformazione di cui Putin beneficia. L’iniziativa sulla neutralità non previene alcuna guerra. Al contrario: senza cooperazione internazionale siamo perduti.»