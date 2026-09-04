Nonostante lo stop di Cressier, non resteremo senza benzina

Il fermo si inserisce in una situazione di approvvigionamento già tesa, come scrive l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (AEP) in un comunicato stampa diffuso venerdì. A causa del basso livello delle acque del Reno, la fornitura di prodotti petroliferi è resa difficile già da diverse settimane.

La Confederazione sta monitorando la situazione insieme al settore, si legge ancora. Se dovessero profilarsi carenze temporanee, il prelievo dalle scorte obbligatorie potrebbe sostenere in modo mirato il mercato e colmare eventuali lacune nell'approvvigionamento. Secondo l'AEP, le scorte obbligatorie di benzina e diesel corrispondono fondamentalmente al fabbisogno medio di circa quattro mesi e mezzo ciascuna.