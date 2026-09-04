Libero scambio: «Sì ad accordo con il Mercosur»

BERNA - L'accordo di libero scambio tra Stati dell'AELS e Mercosur deve essere approvato, con alcuni accorgimenti. È quanto raccomanda la Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati (CPE-S), con 11 voti a 2, dopo che lo scorso mese di giugno il progetto d'intesa era stato bocciato dal Nazionale.