Libero scambio: «Sì ad accordo con il Mercosur»
La Commissione della politica estera degli Stati approva il progetto d'intesa
BERNA - L'accordo di libero scambio tra Stati dell'AELS e Mercosur deve essere approvato, con alcuni accorgimenti. È quanto raccomanda la Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati (CPE-S), con 11 voti a 2, dopo che lo scorso mese di giugno il progetto d'intesa era stato bocciato dal Nazionale.
Dopo aver ascoltato alcuni rappresentanti di organizzazioni non governative ed esponenti degli ambienti economici, la Commissione propone di inserire quattro nuovi articoli nel decreto federale, con diverse misure di accompagnamento a favore dell'agricoltura e dello sviluppo sostenibile, si legge in una nota odierna dei servizi parlamentari.
Con 9 voti a 4, chiede al Consiglio federale di stanziare per il periodo 2028-2033 ulteriori 517 milioni di franchi per rafforzare la competitività delle aziende agricole, di cui 480 milioni per i crediti d'investimento e 37 milioni per la promozione dello smercio, con una quota riservata alla promozione delle esportazioni agricole. I contributi destinati ai miglioramenti strutturali dovrebbero essere mantenuti perlomeno al livello di quelli previsti dal preventivo 2026.
Ancora una volta con 9 voti contro 4, la CPE-S auspica che il governo garantisca un monitoraggio attento degli effetti dell'accordo sull'agricoltura e sugli altri settori economici, coinvolgendo periodicamente le commissioni parlamentari competenti e gli ambienti interessati e presentando un rapporto al Parlamento cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'intesa.
Con 11 voti a favore e 2 astensioni, chiede inoltre che l'attuazione degli impegni internazionali della Svizzera in materia di lotta contro il lavoro forzato sia oggetto di un monitoraggio periodico.
Con 9 voti a 4, la commissione auspica anche che nei Paesi del Mercosur la Svizzera continui, nell'ambito della cooperazione internazionale, a sostenere programmi efficaci di lotta alla deforestazione e di promozione di catene di valore sostenibili, in particolare nella regione amazzonica.
Sono invece state bocciate, con 9 voti a 4, una proposta di vietare l'importazione di merci prodotte, in tutto o in parte, con il lavoro forzato e con 8 voti a 4 e 1 astensione, una proposta di recepimento delle prescrizioni del regolamento dell'UE sulla deforestazione (EUDR).