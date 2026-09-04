Berna raddoppia gli aiuti e invia esperti in Nepal

Dopo un appello delle Nazioni Unite, la DSC ha ora stanziato un ulteriore milione, come ha comunicato venerdì l'Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Con questi fondi vengono finanziati, tra l'altro, acqua potabile, alloggi di emergenza e generi alimentari per la popolazione colpita.

Oltre all'aiuto finanziario, due esperti del Corpo svizzero di aiuto umanitario si recheranno in Nepal. Una terza persona specializzata sarà reclutata sul posto. Essi dovrebbero sostenere le autorità nepalesi nella ricostruzione sicura e nel rafforzamento della gestione del rischio di catastrofi.