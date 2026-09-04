Berna raddoppia gli aiuti e invia esperti in Nepal
La Direzione dello sviluppo e della cooperazione ha stanziato un milione in più dopo l'appello dell'Onu
BERNA - Dopo la catastrofe delle inondazioni in Nepal, la Svizzera raddoppia il proprio aiuto a due milioni di dollari statunitensi. Inoltre, tre esperti svizzeri dovrebbero aiutare sul posto nella ricostruzione e sostenere la prevenzione delle catastrofi.
Finora la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) aveva messo a disposizione un milione di dollari statunitensi per gli aiuti immediati in Nepal.
Dopo un appello delle Nazioni Unite, la DSC ha ora stanziato un ulteriore milione, come ha comunicato venerdì l'Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Con questi fondi vengono finanziati, tra l'altro, acqua potabile, alloggi di emergenza e generi alimentari per la popolazione colpita.
Oltre all'aiuto finanziario, due esperti del Corpo svizzero di aiuto umanitario si recheranno in Nepal. Una terza persona specializzata sarà reclutata sul posto. Essi dovrebbero sostenere le autorità nepalesi nella ricostruzione sicura e nel rafforzamento della gestione del rischio di catastrofi.
Il numero delle vittime in Nepal è salito fino a venerdì a 1290, circa 4800 persone risultavano ancora disperse. Anche dal vicino Tibet sono stati segnalati 31 morti e oltre 500 dispersi.