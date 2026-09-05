Lui con il machete, lei con un coltello

Poiché appariva confusa, è stata sottoposta a una valutazione medica e ricoverata in una clinica. Nessuno è rimasto ferito nell’episodio e, secondo le informazioni attuali, nessuna persona è stata messa in pericolo.

Con il machete nel parco

Un secondo episodio con un’arma da taglio si è verificato poco dopo le 16. La polizia ha ricevuto una segnalazione relativa a un uomo che si aggirava con un machete nel Kantipark e che avrebbe aggredito alcune persone. Diverse pattuglie sono intervenute sul posto.