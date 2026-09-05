Lui con il machete, lei con un coltello
Venerdì ad alta tensione a San Gallo, dove la polizia è dovuta intervenire per due episodi distinti. Le persone fermate, una 46enne e un 51enne, sono state ricoverate in una clinica.
Venerdì ad alta tensione a San Gallo, dove la polizia è dovuta intervenire per due episodi distinti. Le persone fermate, una 46enne e un 51enne, sono state ricoverate in una clinica.
SAN GALLO - Lui con un machete, lei con un coltellaccio da cucina. Nel pomeriggio di venerdì a San Gallo la polizia è dovuta intervenire in due episodi distinti che hanno visto protagonisti un uomo che si aggirava nel Kantipark e una donna che si trovava alla stazione centrale.
Con un coltello in stazione
Venerdì alle 14.15 la polizia municipale ha ricevuto una segnalazione riguardante una donna che si trovava alla stazione centrale con un coltello da cucina e che, a tratti, urlava. Il personale di sicurezza è riuscito a fermarla prima dell’arrivo della polizia. Successivamente, la donna, una cittadina nordmacedone di 46 anni, è stata portata in commissariato per ulteriori accertamenti.
Poiché appariva confusa, è stata sottoposta a una valutazione medica e ricoverata in una clinica. Nessuno è rimasto ferito nell’episodio e, secondo le informazioni attuali, nessuna persona è stata messa in pericolo.
Con il machete nel parco
Un secondo episodio con un’arma da taglio si è verificato poco dopo le 16. La polizia ha ricevuto una segnalazione relativa a un uomo che si aggirava con un machete nel Kantipark e che avrebbe aggredito alcune persone. Diverse pattuglie sono intervenute sul posto.
Alcuni presenti nel parco hanno indicato agli agenti un uomo dal comportamento molto aggressivo, che però in quel momento non aveva con sé il machete. Vista la situazione poco chiara e il comportamento dell’uomo, è stato ammanettato. Poco dopo, gli agenti hanno trovato un machete nascosto tra i cespugli.
L’uomo, un cittadino cubano di 51 anni, è stato anch’egli portato in commissariato e sottoposto a valutazione medica, per poi essere ricoverato in una clinica. Anche in questo caso, secondo le informazioni attuali, nessuno è rimasto ferito.